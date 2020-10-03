Safari 14
Apple выпустила дополнительное обновление macOS Mojave 10.14.6, чтобы исправить несколько проблем, которые могут замедлить работу Mac. Вместе с этим апдейтом компания также перезапускает Safari 14, релиз которого для пользователей этой версии операционной системы был отменен из-за ошибок.

Сообщается, что обновление безопасности Mojave 2020-005, выпущенное в сентябре, вызвало серьезные проблемы у пользователей Mac. Они жаловались на регулярные замедления компьютеров без видимых причин, а также на возникновение других ошибок в работе операционки.

macOS

Обновление Safari 14 также приводило к отказу в запуске браузера. Обновление macOS Mojave 10.14.6 устраняет все проблемы, вызванные апдейтом 2020-005. Обновление можно загрузить и установить через меню «Обновление ПО» в «Системных настройках».


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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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