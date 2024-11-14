Apple выпустила Final Cut Pro 11 для Mac







Компания Apple анонсировала выход крупнейшего обновление для своего фирменного видеоредактора Final Cut Pro для Mac и iPad. Компания Apple анонсировала выход крупнейшего обновление для своего фирменного видеоредактора Final Cut Pro для Mac и iPad. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Версия Final Cut Pro X (10) вышла ещё в далёком 2011 году, и только сейчас спустя 13 лет Apple наконец-то выпустила Final Cut Pro 11. Это обновление раскрывает всю мощь чипов M-серии. Новый инструмент Magnetic Mask на базе искусственного интеллекта позволяет видеоредакторам отделять людей и объекты в видеоклипах без предварительной съёмки на хромакей.Magnetic Mask идеально подходит для замены фонов и окружения. Этот инструмент также можно использовать для цветокоррекции и видеоэффектов каждого отдельного объекта.Еще одна новая функция ИИ — Transcribe to Captions. Она позволяет Final Cut Pro автоматически генерировать субтитры на временной шкале с помощью большой языковой модели Apple.Кроме того, Final Cut Pro 11 поддерживает редактирование пространственного видео, снятого на iPhone 15 Pro, iPhone 16 или камеры Canon R7 с двойным объективом RF-S7.8mm F4 STM.Apple также обновила приложение Final Cut Camera для iPhone, добавив поддержку захвата видео HEVC с кодировкой Log в режиме Multicam. Пользователи также могут включить таблицу поиска предварительного просмотра (LUT) во время записи в Log. Разумеется, приложения Motion, Compressor и iMovie также получили апдейты.Новые версии Final Cut Pro для Mac и ‌iPad‌, Final Cut Camera и Logic Pro для Mac и ‌iPad‌ уже доступны в App Store. Final Cut Pro для Mac стоит 24 990 рублей. Обновление версии 11 доступно для существующих пользователей бесплатно.