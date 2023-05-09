Apple выпустила финальные бета-версии iOS 16.5, iPadOS 16.5, watchOS 9.5 и macOS 13.4 для разработчиков

Олег

iOS 16.5

Фото: MacRumors

Компания Apple разослала предрелизные сборки обновлений своих операционных систем iOS 16.5, iPadOS 16.5, macOS 13.4 и watchOS 9.5 для разработчиков. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, все новые бета-версии вышли в статусе Release Candidate, то есть эти сборки идентичны релизным, которые должны стать доступны всем пользователям на следующей неделе. На текущий момент в обновлениях не найдено ничего нового, но за неделю это может измениться.

Начиная с версии 16.4 Apple изменила способ получения бета-версий iOS и iPadOS. Теперь developer-сборки могут установить лишь пользователи-владельцы платных аккаунтов Apple ID для разработчиков. Участникам публичного бета-тестирования придется дождаться, пока Apple выпустит апдейты и для них.

Что касается macOS Ventura 13.4, то вот список нововведений в этой версии:

  • Вкладка «Спорт» в Apple News (недоступно в РФ)
  • Исправлена проблема нерабочей разблокировки Mac при помощи Apple Watch
  • Исправлена проблема с медленным подключением Bluetooth-клавиатур после перезапуска Mac
  • Исправлена проблема с VoiceOver во время переходов к ориентирам веб-страниц
  • Исправлена проблема с работой «Экранного времени».

В macOS 13.4 также появился новый метод установки бета-версий ОС, при котором используются данные вашего Apple ID, а не установленного бета-профиля (которые более не поддерживаются). 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

карим
+40
карим
С производительностью , как всегда ничего.... зря я с 15.7.1 обновил свой xr.
Вчера в 21:33
#
Mers
+4403
Mers
Мдэ… блэт☹️
Вчера в 21:44
#
tellurian
+5098
tellurian Mers
Для чего сразу качать? Только создаёте очередь. Ч обновляюсь через 1/3 дня. Быстрее выходит.
Сегодня в 08:45
#
John Doe
+639
John Doe
Финальная бета-версия это оксюморон.
Вчера в 23:34
#
+4
Redstaf
Чё как автономность на 16…оси ?
час назад в 12:49
#