Apple выпустила финальные бета-версии iOS 16.5, iPadOS 16.5, watchOS 9.5 и macOS 13.4 для разработчиков

Фото: MacRumors
Компания Apple разослала предрелизные сборки обновлений своих операционных систем iOS 16.5, iPadOS 16.5, macOS 13.4 и watchOS 9.5 для разработчиков. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, все новые бета-версии вышли в статусе Release Candidate, то есть эти сборки идентичны релизным, которые должны стать доступны всем пользователям на следующей неделе. На текущий момент в обновлениях не найдено ничего нового, но за неделю это может измениться.
Начиная с версии 16.4 Apple изменила способ получения бета-версий iOS и iPadOS. Теперь developer-сборки могут установить лишь пользователи-владельцы платных аккаунтов Apple ID для разработчиков. Участникам публичного бета-тестирования придется дождаться, пока Apple выпустит апдейты и для них.
Что касается macOS Ventura 13.4, то вот список нововведений в этой версии:
В macOS 13.4 также появился новый метод установки бета-версий ОС, при котором используются данные вашего Apple ID, а не установленного бета-профиля (которые более не поддерживаются).
Компания Apple разослала предрелизные сборки обновлений своих операционных систем iOS 16.5, iPadOS 16.5, macOS 13.4 и watchOS 9.5 для разработчиков. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, все новые бета-версии вышли в статусе Release Candidate, то есть эти сборки идентичны релизным, которые должны стать доступны всем пользователям на следующей неделе. На текущий момент в обновлениях не найдено ничего нового, но за неделю это может измениться.
Начиная с версии 16.4 Apple изменила способ получения бета-версий iOS и iPadOS. Теперь developer-сборки могут установить лишь пользователи-владельцы платных аккаунтов Apple ID для разработчиков. Участникам публичного бета-тестирования придется дождаться, пока Apple выпустит апдейты и для них.
Что касается macOS Ventura 13.4, то вот список нововведений в этой версии:
- Вкладка «Спорт» в Apple News (недоступно в РФ)
- Исправлена проблема нерабочей разблокировки Mac при помощи Apple Watch
- Исправлена проблема с медленным подключением Bluetooth-клавиатур после перезапуска Mac
- Исправлена проблема с VoiceOver во время переходов к ориентирам веб-страниц
- Исправлена проблема с работой «Экранного времени».
В macOS 13.4 также появился новый метод установки бета-версий ОС, при котором используются данные вашего Apple ID, а не установленного бета-профиля (которые более не поддерживаются).