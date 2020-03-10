Apple выпустила пятую бета-версию iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4 и macOS Catalina 10.15.4 для разработчиков. Это обновление выходит спустя неделю после выпуска beta 4. В iOS 13.4 содержатся новые функции, такие как общий доступ к папкам iCloud.



Одним из основных нововведений стала возможность поддержка единоразовой покупки приложений для macOS и iOS. Apple заявляет, что эта функция будет запущена в ближайший месяц, после запуска публичной версии iOS 13.4.



Помимо этого, в свежей версии iOS появилась функция CarKey, которая обеспечивает поддержку разблокировки транспортных средств с помощью NFC-ключей. Это позволит пользователям управлять автомобилем с помощью iPhone или Apple Watch.



Среди незначительных изменений новые стикеры Memoji, новые элементы управления Siri, обновления для приложения «Почта» и многое другое.

Подробности

В приложении почта был перемещен значок ответа от значка удаления. Это усложнит случайное удаление электронного письма.В iCloud Drive был добавлен общий доступ к пакам. Эта функция была впервые анонсирована на прошлогодней WWDC. Эта функция позволяет отслеживать изменения в реальном времени.В обновление включено девять новых стикеров Memoji, которые изображают такие эмоции как потрясение, лицо с сердечками, закатывание глаз и другие.Также имеются небольшие изменения в том, как работает URL-панель в Safari. В iOS 13.4 вы можете сразу нажать на строку URL, даже если адрес выделен, в предыдущих версиях приходилось дополнительное нажатие за пределами URL-адреса, чтобы отменить выбор, прежде чем его можно было отредактировать.В приложении TV появились новые настройки, которые позволяют пользователям управлять потоковой передачей и загрузкой через Wi-Fi и мобильного оператора.Помимо этого, в коде iOS 13.4 обнаружены упоминания функции восстановления по беспроводной сети, которая позволит восстанавливать iPhone или iPad без необходимости в компьютере.





