

watchOS 6.2.8 добавляет поддержку цифровых автомобильных ключей часам Apple Watch Series 5. Измерение ЭКГ стало доступно на Apple Watch Series 4 в Бахрейне, Бразилии и ЮАР.

tvOS 13.4.8 — небольшое обновление, не добавляющее телевизионным приставкам Apple никаких новых возможностей.







Компания Apple выпустила обновлённые релизные версии операционных систем iOS, iPadOS, tvOS и watchOS. Обновления уже доступны, проверить их наличие можно через системные настройки.iOS 13.6 и iPadOS 13.6 это относительно небольшие апдейты, но они добавляют смартфонам и планшетам несколько новых возможностей. Появилась поддержка цифровых автомобильных ключей, с помощью которых можно открывать и запирать двери в автомобиле и заводить мотор. Этими ключами можно делиться со своими друзьями, которым вы доверяете вести автомобиль.В приложении «Здоровье» добавлен раздел «Симптомы», куда автоматически попадают записи ЭКГ и менструальные циклы. Пользователь может указывать симптомы болезни (например, кашель, высокую температуру и т. д.), а эти данные могут с его разрешения передаваться в сторонние приложения. Эти нововведения доступны только в США.В сервисе Apple News+ появились профессионально озвученные версии статей. Также был добавлен раздел Apple News Today с кратким пересказом всех главных новостей за день. Эта подборка доступна в приложении «Подкасты». Это нововведение доступно только в США.Колонка HomePod получила обновление прошивки до версии 13.4.8. Это небольшой апдейт, не добавивший ничего нового. В нём лишь устранены баги.