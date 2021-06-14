



Только что стали доступны для скачивания третьи бета-версии iOS 14.7 и iPadOS 14.7 для разработчиков. С момента появления предыдущих сборок прошло около двух недель.



Apple не сообщает, какие изменения несут в себе эти апдейты. Обычно минорные обновления направлены на исправление багов и увеличение стабильности системы. Скорее всего, iOS 14.7 устранит проблему с повышенным расходом аккумулятора, на который жаловались немало владельцев как старых, так и более новых моделей iPhone. В целом можно сказать, что iOS 14 уже достаточно стабильна и отточена.



К слову, начиная с 2021 года Apple позволит не обновляться на дальнейшие версии iOS и iPadOS — после презентации 7 июня стало известно, что компания собирается выпускать патчи безопасности для iOS 14 наравне с более новыми версиями. Соответственно, можно будет оставаться на понравившейся ОС сколько захочется, при этом не лишаясь важных «заплаток». Вот здесь можно узнать, будет ли ваше устройство поддерживать новые iOS 15, iPadOS 15 или macOS Monterey.



Ранее мы нашли и рассказали, какие фишки из новых операционных систем «завезут» на более старые устройства, а какие останутся только для самых новых. Кроме того, мы выяснили, что Apple совсем скоро собирается совсем избавиться от паролей в своих устройствах — вот как это будет реализовано.





