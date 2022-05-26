Apple iOS 15.5.1 Россия

Apple выпустила iOS 15.5.1. Но россияне её не получили 😨

Олег

iPhone


Компания Apple выпустила обновление для iPhone и iPad под номером 15.5.1. Однако россияне не находят его на своих устройствах. 

Апдейт iOS 15.5.1 и iPadOS 15.5.1 был выпущен 25 мая 2022 года. Об этом пишут несколько зарубежных источников, например iMore и RedditСогласно iMore, это обновление приносит всего одну новую функцию — бесконтактактные платежи, которые можно совершать с iPhone на iPhone. То есть, «яблочный» смартфон может работать как терминал приема платежей по NFC. 

Всё это здорово, но для России, похоже, этот апдейт не предоставили. Россияне не находят его на своих устройствах: например, в моем доме есть два iPhone и один iPad, и ни на одном из них нет iOS/iPadOS 15.5.1. Вся наша команда iGuides тоже не видит его на своих девайсах. Официально Apple никак не комментирует ни выход апдейта, ни его недоступность в отдельных регионах. 

Скорее всего, паниковать пока не стоит. Ранее слухи о функции платежей между iPhone уже появлялись, и из них было ясно, что в России эта функция не работала бы даже до событий конца февраля. Возможно, именно поэтому обновление не было предоставлено россиянам — оно им просто ни к чему. С другой стороны, сам факт выборочного распространения апдейтов не является для Apple типичным и вызывает некоторые вопросы. 

А у вас доступно обновление iOS 15.5.1? Поделитесь в комментариях. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
iMore
Cсылки по теме:
Apple закрыла поддержку предыдущей версии iOS
В сеть случайно утек странный девайс Apple. У него iOS 15.5, порт USB-C и 1,5 Гб оперативки 🤔
Приложение «Альфа-Банка» перестанет работать у тех, кто не обновился вовремя

Рекомендации

Рекомендации

Отключит ли Apple наши iPhone, iPad и Mac в России? Разбираемся
Как платить картой и смартфоном, если Россию отключат от Visa и MasterCard? Выход есть
Госдума официально сообщила, будет ли Apple блокировать iPhone, iPad и Mac в России
GitHub собирается отключить Россию от исходников. На них работает весь отечественный софт

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+6
Аян Кайсабеков
В Казахстане тоже нет обновления, на iPhone 12
28 минут назад
#
+669
Eredy
Как и в Грузии нету обновление
минуту назад
#
+669
Eredy Eredy
Это только по моему на Apple Watch обнова
минуту назад
#
+5
danils_kz
13pro Казахстан тоже нет обновы
минуту назад
#
+669
Eredy
🙁
23 секунды назад
#