Apple выпустила iOS 15.5.1. Но россияне её не получили 😨

Компания Apple выпустила обновление для iPhone и iPad под номером 15.5.1. Однако россияне не находят его на своих устройствах.
Апдейт iOS 15.5.1 и iPadOS 15.5.1 был выпущен 25 мая 2022 года. Об этом пишут несколько зарубежных источников, например iMore и Reddit. Согласно iMore, это обновление приносит всего одну новую функцию — бесконтактактные платежи, которые можно совершать с iPhone на iPhone. То есть, «яблочный» смартфон может работать как терминал приема платежей по NFC.
Всё это здорово, но для России, похоже, этот апдейт не предоставили. Россияне не находят его на своих устройствах: например, в моем доме есть два iPhone и один iPad, и ни на одном из них нет iOS/iPadOS 15.5.1. Вся наша команда iGuides тоже не видит его на своих девайсах. Официально Apple никак не комментирует ни выход апдейта, ни его недоступность в отдельных регионах.
Скорее всего, паниковать пока не стоит. Ранее слухи о функции платежей между iPhone уже появлялись, и из них было ясно, что в России эта функция не работала бы даже до событий конца февраля. Возможно, именно поэтому обновление не было предоставлено россиянам — оно им просто ни к чему. С другой стороны, сам факт выборочного распространения апдейтов не является для Apple типичным и вызывает некоторые вопросы.
А у вас доступно обновление iOS 15.5.1? Поделитесь в комментариях.