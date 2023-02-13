Apple выпустила iOS 16.3.1 и iPadOS 16.3.1

Олег

iOS 16.3.1



Компания Apple выпустила несколько обновлений для своих устройств — iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1. Они постепенно становятся доступны для загрузки в разных регионах мира.

В примечаниях к свежим сборкам Apple указала, что обновления «исправляют критические ошибки и содержат свежие патчи безопасности» для совместимых устройств. Кроме того, компания заявляет об исправлении нескольких багов системы:
  • Настройки iCloud могли не реагировать на действия пользователя либо могли некорректно отображать список приложений, использующих iCloud.
  • Запросы к Локатору с помощью Siri могли не выполняться.
  • На моделях iPhone 14 и iPhone 14 Pro оптимизирована функция «Распознавание аварии». 
Прошивка для Homepod также обновилась до версии 16.3.2 — теперь колонка будет еще лучше распознавать запросы к Siri, которые касаются умного дома. Кроме того, «улучшены общая производительность и стабильность работы устройства». 

Обновления уже можно скачать, пройдя в «Настройки» → «Основные» → «Обновления ПО». Если устройство не находит апдейт, придется немного подождать. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+3
DJBos
На iPhone 11 не прилетело
21 минуту назад
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Esthet
+1704
Esthet
Xr,12,13 тоже тихо
14 минут назад
#
+248
Alex82 Esthet
iPhone 13 прилетела. Уже обновил😉
13 минут назад
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