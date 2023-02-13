Apple выпустила iOS 16.3.1 и iPadOS 16.3.1

Настройки iCloud могли не реагировать на действия пользователя либо могли некорректно отображать список приложений, использующих iCloud.

Запросы к Локатору с помощью Siri могли не выполняться.

На моделях iPhone 14 и iPhone 14 Pro оптимизирована функция «Распознавание аварии».

Компания Apple выпустила несколько обновлений для своих устройств — iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1. Они постепенно становятся доступны для загрузки в разных регионах мира.В примечаниях к свежим сборкам Apple указала, что обновления «исправляют критические ошибки и содержат свежие патчи безопасности» для совместимых устройств. Кроме того, компания заявляет об исправлении нескольких багов системы:Прошивка для Homepod также обновилась до версии 16.3.2 — теперь колонка будет еще лучше распознавать запросы к Siri, которые касаются умного дома. Кроме того, «улучшены общая производительность и стабильность работы устройства».Обновления уже можно скачать, пройдя в «Настройки» → «Основные» → «Обновления ПО». Если устройство не находит апдейт, придется немного подождать.