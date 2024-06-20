Apple выпустила iOS 17.6, iPadOS 17.6 и macOS 14.6 Public Beta 1

Олег

Фото: MacRumors


Только что стали доступны для загрузки бета-обновления iPhone, iPad и Mac для всех желающих от Apple. На это обратил внимание MacRumors.

Согласно источнику, теперь все желающие могут скачать iOS 17.6 Public Beta 1, iPadOS 17.6 Public Beta 1 и macOS 14.6 Public Beta 1. Прошивку можно найти в разделе «Основные» → «Обновление ПО» настроек вашего девайса. Чтобы публичная бета-версия iOS / iPadOS отображалась, нужно выбрать программу Public Beta в пункте «Бета-обновления».


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Ставить апдейт до релиза едва ли имеет смысл — ничего нового в бета-версиях пока не найдено, в том числе и в сборках для девелоперов. Возможно, апдейт призван исправить мелкие баги и шероховатости системы. Достоверно мы узнаем об этом лишь в момент релиза. 

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Источник:
MacRumors
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