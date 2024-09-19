Apple выпустила iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 Public Beta

Олег

iOS 18.1


Компания Apple начала распространять свежие бета-версии своего будущего крупного обновления для iPhone, iPad и Mac. Установить его могут все желающие, сделав перед этим резервную копию своих данных.

Сборки, которые доступны на текущий момент:
  • iOS 18.1 Public Beta 1
  • iPadOS 18.1 Public Beta 1
  • macOS Sequoia 15.1 Public Beta 1.
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Совместимость этих апдейтов совпадает с релизными обновлениями. Главным нововведением является частичное включение Apple Intelligence — инструменты для работы с текстом, обновленная Siri, сводки уведомлений и умные ответы. Для всех этих фич потребуется iPhone 15 Pro и новее, а также iPad и Mac с чипом Silicon. Релиз iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS 15.1 намечен на октябрь. 

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Комментарии

+9
Антон
Звук сильно испортился, на высокой громкости хрипит. Появилась запись разговора и с фоток лишнее можно удалять.
33 минуты назад
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