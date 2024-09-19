Apple выпустила iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 Public Beta



Компания Apple начала распространять свежие бета-версии своего будущего крупного обновления для iPhone, iPad и Mac. Установить его могут все желающие, сделав перед этим резервную копию своих данных.



Сборки, которые доступны на текущий момент:

iOS 18.1 Public Beta 1

iPadOS 18.1 Public Beta 1

macOS Sequoia 15.1 Public Beta 1. Компания Apple начала распространять свежие бета-версии своего будущего крупного обновления для iPhone, iPad и Mac. Установить его могут все желающие, сделав перед этим резервную копию своих данных.Сборки, которые доступны на текущий момент:



Совместимость этих апдейтов совпадает с релизными обновлениями. Главным нововведением является частичное включение Apple Intelligence — инструменты для работы с текстом, обновленная Siri, сводки уведомлений и умные ответы. Для всех этих фич потребуется iPhone 15 Pro и новее, а также iPad и Mac с чипом Silicon. Релиз iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS 15.1 намечен на октябрь.