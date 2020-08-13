Устранена проблема, из-за которой ненужные системные файлы могли не удаляться автоматически при заполнении свободного места накопителя.

Исправлена ошибка, которая приводила к появлению зеленого оттенка на некоторых дисплеях.

Также устранили проблему связанную с отключением функции «Уведомления о контакте» для некоторых пользователей.







Apple выпустила обновление операционной системы под номером iOS 13.6.1 с номером сборки 17G6080. В апдейте компания исправила целы ряд ошибок.Обновление весит около 150 МБ и скачать его можно прямо сейчас по воздуху. Для этого откройте «Настройки» > «Основные»> «Обновление ПО». Вероятно, iOS 13.6.1 станет одним из последних обновлений мобильной операционной системы Apple перед публичным запуском iOS 14.