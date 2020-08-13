Apple выпустила обновление операционной системы под номером iOS 13.6.1 с номером сборки 17G6080. В апдейте компания исправила целы ряд ошибок.
Что было нового:
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Что было нового:
- Устранена проблема, из-за которой ненужные системные файлы могли не удаляться автоматически при заполнении свободного места накопителя.
- Исправлена ошибка, которая приводила к появлению зеленого оттенка на некоторых дисплеях.
- Также устранили проблему связанную с отключением функции «Уведомления о контакте» для некоторых пользователей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: