Apple выпустила обновление операционной системы под номером iOS 13.6.1 с номером сборки 17G6080. В апдейте компания исправила целы ряд ошибок.

iOS 13.6.1

Что было нового:
  • Устранена проблема, из-за которой ненужные системные файлы могли не удаляться автоматически при заполнении свободного места накопителя.
  • Исправлена ошибка, которая приводила к появлению зеленого оттенка на некоторых дисплеях.
  • Также устранили проблему связанную с отключением функции «Уведомления о контакте» для некоторых пользователей.
Обновление весит около 150 МБ и скачать его можно прямо сейчас по воздуху. Для этого откройте «Настройки» > «Основные»> «Обновление ПО». Вероятно, iOS 13.6.1 станет одним из последних обновлений мобильной операционной системы Apple перед публичным запуском iOS 14.


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Источник:

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