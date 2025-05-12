Apple выпустила iOS и iPadOS 18.5, а также macOS 15.5 для всех

Артем
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Сегодня, 12 мая, Apple в общедоступный релиз новые версии следующих прошивок:

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• iOS 18.5
• iPadOS 18.5
• macOS 15.5 Sequoia
• watchOS 11.5
• tvOS 18.5
• HomePod Software 18.5
• visionOS 2.5

В описании к релизу указаны несколько нововведений:

• Родители теперь получают уведомления, когда на устройстве ребенка вводится код‑пароль для «Экранного времени».
• Контент, покупаемый в приложении Apple TV на устройстве стороннего производителя, можно оплачивать с iPhone.

Также в обновлениях устранили прежние ошибки и улучшили стабильность работы операционных систем. Более значимых изменений пока не замечено. Если таковые обнаружатся, мы напишем о них в отдельной статье.

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