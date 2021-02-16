macOS

При обновлении до macOS Big Sur могла возникать ошибка. Во время установки апдейта не проверялось, достаточно ли свободного места в хранилище, а это могло привести к потере данных.

Эту проблему устранили в исправленной версии macOS Big Sur 11.2.1. Теперь во время установки процесс проверки свободного места работает в привычном режиме.

Таким образом, если на вашем накопителе недостаточно свободного места, то программа установки об этом уведомит, а также сообщит, сколько необходимо гигабайт для установки операционной системы. Исправленная версия macOS Big Sur 11.2.1 уже доступна для загрузки через раздел «Обновление ПО» в системных настройках Mac. Установить её смогут только пользователи, которые еще не обновлялись до 11.2.1.


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Источник:

Macrummors Macrummors

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