Apple выпустила исправленные обновления для iOS 16.5.1 и macOS 13.4.1. Ставьте поскорее

Фото: MacRumors



Компания Apple снова выпустила патчи безопасности для iOS 16 и macOS Ventura после отзыва предыдущих сборок. Об этом пишет MacRumors.



Ранее мы рассказывали, что в начале недели Apple раскатила для зарегистрированных разработчиков свежие бета-версии iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma, а также два «ответа на угрозы» для iOS 16 и macOS 13. Спустя сутки апдейты были отозваны, а теперь компания выпускает исправленные версии.



Обновления Rapid Security Response или «ответы на угрозы» для iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 и macOS 13.4.1 можно найти в разделе обновлений в «Настройках». Они устраняют уязвимость в браузерном движке WebKit, которая активно использовалась хакерами. Так что лучше не затягивать с обновлением своих устройств.

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