Apple выпустила книгу о музыке в твёрдом переплёте за $450, но купить её практически нереально

В начале этого года стриминговый сервис Apple Music выбрал 100 лучших альбомов всех времён. Как выяснилось, у компании были более масштабные планы, а цифровой проект был только его малой частью. Теперь Apple объявила о выпуске новой книги о музыке в твердом переплёт.
Некоторые из интересных фактов о книге:
- Она весит 3,63 кг;
- Предисловие написал Зейн Лоу (креативный директор Apple Music);
- Книга поставляется в акриловом футляре, но с твердым переплётом из льна;
- На задней стороне футляра указан номер издания, а внутри — пронумерованный вручную экслибрис;
- Края страниц сверкают золотом, как и название на корешке;
- В книгу включено 97 иллюстраций, у 3 альбомов нет сопроводительного оформления.