Apple выпустила книгу о музыке в твёрдом переплёте за $450, но купить её практически нереально







В начале этого года стриминговый сервис Apple Music выбрал 100 лучших альбомов всех времён. Как выяснилось, у компании были более масштабные планы, а цифровой проект был только его малой частью. Теперь Apple объявила о выпуске новой книги о музыке в твердом переплёт. В начале этого года стриминговый сервис Apple Music выбрал 100 лучших альбомов всех времён. Как выяснилось, у компании были более масштабные планы, а цифровой проект был только его малой частью. Теперь Apple объявила о выпуске новой книги о музыке в твердом переплёт. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Она весит 3,63 кг;

Предисловие написал Зейн Лоу (креативный директор Apple Music);

Книга поставляется в акриловом футляре, но с твердым переплётом из льна;

На задней стороне футляра указан номер издания, а внутри — пронумерованный вручную экслибрис;

Края страниц сверкают золотом, как и название на корешке;

В книгу включено 97 иллюстраций, у 3 альбомов нет сопроводительного оформления.

Сервис Apple Music объединился с издательством Assouline для выпуска новой книги ограниченным тиражом в 1500 экземпляров. Она уже доступна для предзаказа в США, а в продажу поступит 29 ноября. Цена — $450, но и за эти деньги вряд ли её удастся так просто купить.Некоторые из интересных фактов о книге: