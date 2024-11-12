Apple выпустила книгу о музыке в твёрдом переплёте за $450, но купить её практически нереально

Фархад



В начале этого года стриминговый сервис Apple Music выбрал 100 лучших альбомов всех времён. Как выяснилось, у компании были более масштабные планы, а цифровой проект был только его малой частью. Теперь Apple объявила о выпуске новой книги о музыке в твердом переплёт.

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Сервис Apple Music объединился с издательством Assouline для выпуска новой книги ограниченным тиражом в 1500 экземпляров. Она уже доступна для предзаказа в США, а в продажу поступит 29 ноября. Цена — $450, но и за эти деньги вряд ли её удастся так просто купить.



Некоторые из интересных фактов о книге:
  • Она весит 3,63 кг;
  • Предисловие написал Зейн Лоу (креативный директор Apple Music);
  • Книга поставляется в акриловом футляре, но с твердым переплётом из льна;
  • На задней стороне футляра указан номер издания, а внутри — пронумерованный вручную экслибрис;
  • Края страниц сверкают золотом, как и название на корешке;
  • В книгу включено 97 иллюстраций, у 3 альбомов нет сопроводительного оформления.

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Источник:
Assouline
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