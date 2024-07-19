Apple выпустила короткометражку с демонстрацией 30 функций iPhone, Mac и Vision Pro

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Компания Apple выпустила новый ролик про команду «Аутсайдеров» для продвижения своих устройства. Впервые в серии задействовали гарнитуру Apple Vision Pro.Первые ролики с командой «Аутсайдеров» вышли ещё в 2019 году. В них нам показали коллег по офису, которые занимаются решением какой-то срочной задачи. Позже они покинули компанию и основали стартап по упаковке продуктов. За прошедшие 5 лет это превратилось в целую серию приключений.Большую часть нового видео команда мчится по Таиланду, пытаясь угодить клиенту в плане дизайна. Один из сотрудников находится в США, но использует Apple Vision Pro, чтобы помогать коллегам. Именно он неоднократно спасает положение в сюжете.На протяжении ролика Apple прорекламировала 31 функцию Mac, Apple Vision Pro, iPhone и iPad. Все они перечислены в титрах в конце.