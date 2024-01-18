Apple выпустила лимитированную версию AirPods Pro 2

Олег

AirPods Pro 2
Фото: MacRumors


Компания Apple представила ограниченную серию своих наушников с гравировкой дракона. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, релиз приурочен к Лунному Новому году в азиатских странах, который отмечают 10 февраля. В тему этого события Apple начинает продавать лимитированную версию AirPods Pro с гравировкой «Год Дракона». Наушники поступят в онлайн-магазины Китая, Гонконга, Тайваня, Сингапура, Вьетнама, Макао и Южной Кореи, но при желании их можно достать и в других странах с помощью посредников.

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Apple уже давно позволяет делать гравировку на любых моделях AirPods при заказе на своем официальном сайте, однако сделать себе кастомные наушники с драконом не получится. Для гравировки компания позволяет выбрать эмодзи, а не любую желаемую картинку. Так что новые AirPods Pro 2 останутся лимитированными. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Monseuir Kotoff
+227
Monseuir Kotoff
Пипец лимитированная серия, ну прям не встать и с ума сойти
2 часа назад в 11:32
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–1064
NYX
Ой, как они хотят дружить с "диктатом". Из штанов лезут
час назад в 12:14
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–1064
NYX AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
А как же "диктатура", щемление лгбт, отсутствие демократии? Куда делись эти вечные ценности эпол?
10 секунд назад
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