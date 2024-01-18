Apple выпустила лимитированную версию AirPods Pro 2



Фото: MacRumors





Компания Apple представила ограниченную серию своих наушников с гравировкой дракона. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, релиз приурочен к Лунному Новому году в азиатских странах, который отмечают 10 февраля. В тему этого события Apple начинает продавать лимитированную версию AirPods Pro с гравировкой «Год Дракона». Наушники поступят в онлайн-магазины Китая, Гонконга, Тайваня, Сингапура, Вьетнама, Макао и Южной Кореи, но при желании их можно достать и в других странах с помощью посредников.







Apple уже давно позволяет делать гравировку на любых моделях AirPods при заказе на своем официальном сайте, однако сделать себе кастомные наушники с драконом не получится. Для гравировки компания позволяет выбрать эмодзи, а не любую желаемую картинку. Так что новые AirPods Pro 2 останутся лимитированными.