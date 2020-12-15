macOS

Вышла публичная версия macOS Big Sur 11.1 после четырех «раундов» бета-тестирования. Обновление можно загрузить бесплатно на все поддерживаемые компьютера с помощью раздела «Обновление ПО» системных настроек.

В течение периода бета-тестирования в апдейте не было обнаружено каких-либо серьезных изменений и новых функций, но, согласно примечаниям к выпуску, новое программное обеспечение добавляет поддержку AirPods Max и новую вкладку Apple TV+.

AirPods Max
  • Поддержка новых накладных наушников AirPods Max.
Apple TV
  • Новая вкладка Apple TV+ позволяет с легкостью находить и смотреть оригинальные шоу и фильмы Apple.
  • Расширенный поиск, позволяющий просматривать по категориям, например, по жанрам.
  • Улучшена поисковая выдача.
Apple News
  • Виджеты Apple News теперь доступны в «Центре уведомлений».
App Store
  • Новый раздел информации о конфиденциальности на страницах App Store, который содержит отчет разработчика о политике конфиденциальности приложения.
  • Раздел приложений для iPhone и iPad на компьютерах Mac с M1.
  • Новые параметры окна для приложений iPhone и iPad позволяют переключаться между альбомной и книжной ориентацией или расширять окно, чтобы заполнить весь экран.
Фотографии
  • Снимки в формате Apple ProRAW можно редактировать в приложении «Фото».
Safari
  • Возможность установки поисковой системы Ecosia по умолчанию.
Устранены следующие проблемы:
  • Неожиданное завершение работы плеера QuickTime.
  • Статус подключения Bluetooth не отображался в «Центре управления».
  • Повышена надежность автоматической разблокировки Mac с помощью Apple Watch.
  • Проблема со скоростью прокрутки трекпада на новых Mac.
  • Исправлена работа с мониторами LG UltraFine 5K на компьютерах Mac с M1.
MacOS Big Sur — это крупное обновление, котрое полностью изменяет дизайн интерфейса операционной системы, а также содержит новые функции, разработанные для Mac с M1.


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