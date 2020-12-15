Вышла публичная версия macOS Big Sur 11.1 после четырех «раундов» бета-тестирования. Обновление можно загрузить бесплатно на все поддерживаемые компьютера с помощью раздела «Обновление ПО» системных настроек.
В течение периода бета-тестирования в апдейте не было обнаружено каких-либо серьезных изменений и новых функций, но, согласно примечаниям к выпуску, новое программное обеспечение добавляет поддержку AirPods Max и новую вкладку Apple TV+.
AirPods Max
- Поддержка новых накладных наушников AirPods Max.
- Новая вкладка Apple TV+ позволяет с легкостью находить и смотреть оригинальные шоу и фильмы Apple.
- Расширенный поиск, позволяющий просматривать по категориям, например, по жанрам.
- Улучшена поисковая выдача.
- Виджеты Apple News теперь доступны в «Центре уведомлений».
- Новый раздел информации о конфиденциальности на страницах App Store, который содержит отчет разработчика о политике конфиденциальности приложения.
- Раздел приложений для iPhone и iPad на компьютерах Mac с M1.
- Новые параметры окна для приложений iPhone и iPad позволяют переключаться между альбомной и книжной ориентацией или расширять окно, чтобы заполнить весь экран.
- Снимки в формате Apple ProRAW можно редактировать в приложении «Фото».
- Возможность установки поисковой системы Ecosia по умолчанию.
- Неожиданное завершение работы плеера QuickTime.
- Статус подключения Bluetooth не отображался в «Центре управления».
- Повышена надежность автоматической разблокировки Mac с помощью Apple Watch.
- Проблема со скоростью прокрутки трекпада на новых Mac.
- Исправлена работа с мониторами LG UltraFine 5K на компьютерах Mac с M1.
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