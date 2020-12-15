Поддержка новых накладных наушников AirPods Max.

Новая вкладка Apple TV+ позволяет с легкостью находить и смотреть оригинальные шоу и фильмы Apple.

Расширенный поиск, позволяющий просматривать по категориям, например, по жанрам.

Улучшена поисковая выдача.

Виджеты Apple News теперь доступны в «Центре уведомлений».

Новый раздел информации о конфиденциальности на страницах App Store, который содержит отчет разработчика о политике конфиденциальности приложения.

Раздел приложений для iPhone и iPad на компьютерах Mac с M1.

Новые параметры окна для приложений iPhone и iPad позволяют переключаться между альбомной и книжной ориентацией или расширять окно, чтобы заполнить весь экран.

Снимки в формате Apple ProRAW можно редактировать в приложении «Фото».

Возможность установки поисковой системы Ecosia по умолчанию.

Неожиданное завершение работы плеера QuickTime.

Статус подключения Bluetooth не отображался в «Центре управления».

Повышена надежность автоматической разблокировки Mac с помощью Apple Watch.

Проблема со скоростью прокрутки трекпада на новых Mac.

Исправлена работа с мониторами LG UltraFine 5K на компьютерах Mac с M1.







Вышла публичная версия macOS Big Sur 11.1 после четырех «раундов» бета-тестирования. Обновление можно загрузить бесплатно на все поддерживаемые компьютера с помощью раздела «Обновление ПО» системных настроек.В течение периода бета-тестирования в апдейте не было обнаружено каких-либо серьезных изменений и новых функций, но, согласно примечаниям к выпуску, новое программное обеспечение добавляет поддержку AirPods Max и новую вкладку Apple TV+.MacOS Big Sur — это крупное обновление, котрое полностью изменяет дизайн интерфейса операционной системы, а также содержит новые функции, разработанные для Mac с M1.