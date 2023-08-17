Apple выпустила macOS Ventura 13.5.1 с исправлением досадного глюка

Олег

macOS

Фото: MacRumors

Компания Apple выпустила небольшое обновление для актуальной macOS Ventura. О нем пишут в MacRumors.

Согласно источнику, апдейт macOS 13.5.1 устраняет ранее замеченную в системе ошибку со службами геопозиции. Компьютер не позволял пользователям предоставить нативным и сторонним приложениям доступ к геопозиции, из-за чего они могли работать неправильно.

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macOS

Ошибка проявлялась тем, что в «Настройках», в разделе «Геопозиция» просто не было ни одного приложения, которому можно было бы открыть доступ к этому параметру. Теперь баг должен быть исправен. 

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Источник:
MacRumors
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