Apple выпустила масштабное обновление Logic Pro для Mac и iPad с функциями ИИ

Фархад
Logic

Компания Apple выпустила обновлённую версию секвенсора Logic Pro, в которой представлены новые функции, анонсированные на прошлой неделе вместе с моделями iPad Pro M4 и iPad Air M2.

Обновлённый Logic Pro предлагает функции студийного помощника на основе ИИ, которые помогают создавать музыку. Эти функции дополняют Smart Tempo и плагин Pitch Correction. Также Apple добавила новый бас-плеер и миди-клавиатуру.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Функция ChromaGlow позволяет настроить идеальный тон и выбрать один из пяти стилей насыщенности, чтобы добавить трекам тепла и энергичности, имитируя звук винтажного аналогового оборудования.

Аудиофайлы можно разделить на основы для вокала, ударных, баса и других партий с помощью функции Stem Splitter. Это облегчит наложение эффектов, добавление новых частей и создание ремиксов. Полные примечания к обновлению можно просмотреть в App Store.

Для большинства новых ИИ-функций требуется Mac или iPad с чипом M1 или новее. Скачать обновление можно бесплатно из App Store, если вы уже приобрели Logic Pro до этого.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Стоит ли обновляться на iOS 17.5 в России
Вышли обновления iOS и iPadOS 17.5, watchOS 10.5, а также macOS Sonoma 14.5
Apple заверяет, что ультратонкий iPad Pro M4 не будет гнуться

Рекомендации

Рекомендации

Покупатели нашли отличную замену Hyundai Solaris и Volkswagen Polo и активно переходят на нее
На Android приходит гениальная фича, которую захочет себе буквально каждый
Telegram бесплатно раздаст премиум-подписки. Нужно лишь включить одну опцию в настройках
«Google Фото» начал раздавать суперполезную функцию абсолютно бесплатно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии