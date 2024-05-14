Apple выпустила масштабное обновление Logic Pro для Mac и iPad с функциями ИИ

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Apple выпустила обновлённую версию секвенсора Logic Pro, в которой представлены новые функции, анонсированные на прошлой неделе вместе с моделями iPad Pro M4 и iPad Air M2.Обновлённый Logic Pro предлагает функции студийного помощника на основе ИИ, которые помогают создавать музыку. Эти функции дополняют Smart Tempo и плагин Pitch Correction. Также Apple добавила новый бас-плеер и миди-клавиатуру.Функция ChromaGlow позволяет настроить идеальный тон и выбрать один из пяти стилей насыщенности, чтобы добавить трекам тепла и энергичности, имитируя звук винтажного аналогового оборудования.Аудиофайлы можно разделить на основы для вокала, ударных, баса и других партий с помощью функции Stem Splitter. Это облегчит наложение эффектов, добавление новых частей и создание ремиксов. Полные примечания к обновлению можно просмотреть в App Store.Для большинства новых ИИ-функций требуется Mac или iPad с чипом M1 или новее. Скачать обновление можно бесплатно из App Store, если вы уже приобрели Logic Pro до этого.