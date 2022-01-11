Apple выпустила новое расширение для браузера Google Chrome — это сервис распознавания музыки Shazam. О новинке написали в MacRumors.
Shazam — это сервис, который позволяет определить название трека и его исполнителя по небольшому фрагменту. Изначально Shazam работал как независимый сервис, а в 2017 году он был приобретен Apple и встроен в iOS и iPadOS — владельцы «яблочных» девайсов могут использовать его, просто попросив Siri распознать песню.
Новое расширение могут установить все пользователи браузера Google Chrome, в том числе и на Windows. Скрипт размещен в официальном магазине расширений Chrome, по этой ссылке можно быстро открыть его страничку.
После загрузки и установки в правой части адресной строки браузера появится значок Shazam. По нажатию на него откроется небольшая панель с элементами управления. Здесь можно включить распознавание вручную, и запустить трек прямо здесь, в браузере, в активной вкладке. «Слушать» треки из других источников расширение не умеет. Когда песня распознается, Shazam отобразит ее название и исполнителя и предложит открыть ее целиком в Apple Music. Если у вас есть подписка на этот сервис, то вы сможете сразу добавить трек в плейлист.
Помимо ручного распознавания, расширение Shazam позволяет просмотреть историю треков, которые были найдены ранее, а для подписчиков Apple Music предоставляет возможность просматривать тексты песен и клипы.
Apple нигде не рекламировала новое расширение — о нём упоминается только на сайте Shazam. Предположительно, причина тому — нестабильная работа расширения. Некоторые пользователи отмечают, что у них скрипт попросту не запускается. А иногда расширение не может распознать треки, которые успешно определяются нативным инструментарием iPhone. Возможно, Apple собирается «допилить» расширение, после чего сообщить о нем общественности.
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