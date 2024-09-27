Apple выпустила новую прошивку для AirPods Pro 2

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Владельцам флагманских TWS-наушников Apple AirPods Pro 2-го поколения стало доступно обновление.Прошивка с номером версии 7A305 пришла на смену версии 7A302, вышедшей в начале сентября.Apple, как обычно, не предоставляет никаких подробностей об изменениях в ПО для наушников. В примечаниях к выпуску указаны стандартные «исправления ошибок и другие улучшения».Для запуска процесса обновления TWS-наушников необходимо подключить их к iPhone, запустить воспроизведение музыки на 30 секунд, а затем подключить их к источнику питания и убрать в кейс. Спустя некоторое время AirPods Pro успешно обновятся до новейшей версии ПО.