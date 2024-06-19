Apple выпустила новую прошивку для своего самого неудобного гаджета, но её почти невозможно установить

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Разработчик Аарон Пэррис заметил, что Apple выпустила новую прошивку для своей мышки Magic Mouse и трекпада Magic Trackpad. Новая версия ПО с номером 3.1.1 уже доступна на серверах компании, но обновить свои аксессуары у пользователей вряд ли получится.Разумеется, в macOS предусмотрены механизмы обновления аксессуаров Apple, но многие пользователи обратили внимание, что зачастую на мышках, клавиатурах и трекпадах остаётся исходная заводская прошивка. Например, моя Magic Mouse, купленная в прошлом году, до сих пор работает на прошивке 1.9.2. Скорее всего, новая версия ПО будет поставляться только с новыми гаджетами.Расстраиваться особо не стоит, поскольку прошивкой Apple проблему зарядки Magic Mouse никак не решит. Вполне вероятно, что она просто исправила некоторые баги, обнаруженные в предыдущих сборках.