Apple выпустила новые наушники Powerbeats Fit







Бренд Beats, принадлежащий Apple, по-тихому выпустил новые спортивные наушники Powerbeats Fit, которые предлагают улучшенную посадку, прочность и автономность. Бренд Beats, принадлежащий Apple, по-тихому выпустил новые спортивные наушники Powerbeats Fit, которые предлагают улучшенную посадку, прочность и автономность. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По сути, Powerbeats Fit — обновлённая версия Beats Fit Pro 2021 года. Основное отличие заключается в новой заушной вставке, которая стала на 20% более гибкой, что обеспечивает надёжную фиксацию даже во время интенсивных тренировок. Для комфорта предусмотрены амбушюры четырёх размеров, а компактный футляр стал на 17% меньше прежнего. При этом наушники получили влагозащиту IPX4.По части звука Powerbeats Fit сохранили фирменную акустическую платформу с динамиками Beats и чипом H1. Поддерживаются пространственный звук с отслеживанием движений головы, адаптивный эквалайзер, активное шумоподавление и режим прозрачности. Без подзарядки наушники выдают 7 часов воспроизведения и до 30 часов работы с учётом кейса.Для удобства управления предусмотрены сенсорные элементы на корпусе и двойные микрофоны с шумоподавлением для звонков. Владельцы Android могут настроить всё в фирменном приложении Beats.Powerbeats Fit поступят в продажу 2 октября по цене $199,99.