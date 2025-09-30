Apple выпустила новые наушники Powerbeats Fit

Бренд Beats, принадлежащий Apple, по-тихому выпустил новые спортивные наушники Powerbeats Fit, которые предлагают улучшенную посадку, прочность и автономность.
По части звука Powerbeats Fit сохранили фирменную акустическую платформу с динамиками Beats и чипом H1. Поддерживаются пространственный звук с отслеживанием движений головы, адаптивный эквалайзер, активное шумоподавление и режим прозрачности. Без подзарядки наушники выдают 7 часов воспроизведения и до 30 часов работы с учётом кейса.
Для удобства управления предусмотрены сенсорные элементы на корпусе и двойные микрофоны с шумоподавлением для звонков. Владельцы Android могут настроить всё в фирменном приложении Beats.
Powerbeats Fit поступят в продажу 2 октября по цене $199,99.