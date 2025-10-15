⚡️ Apple выпустила новый одинокий Macbook Pro

Фото: AppleГлавным нововведением здесь, как и в iPad Pro, стал чип Apple Silicon M5. Как утверждает сама Apple, новинка в 3,5 раза быстрее в ИИ-задачах и в 1,6 раза быстрее в графических, чем предыдущее поколение. Автономность заявлена до 24 часов, что является беспрецедентной цифрой для макбуков.
Компания Apple разместила на своем сайте пресс-релиз о выпуске еще одной новинки — Macbook Pro. Удивительно, но в этот раз ноутбук представлен в единственном размере.
Дисплей остался прежним — Liquid Retina XDR с опцией нанотекстуры, а над ним фронтальная камера 12 Мп с поддержкой Center Stage. Удивительно, но Apple не стала устанавливать туда более навороченную фронталку из iPhone 17. За звук отвечает система из 6 динамиков, а основные сравнения Apple публикует с процессорами М1 и Intel. В базе всё так же 16 Гб ОЗУ и 512 Гб SSD.
Новинка стоит от $1599 в базе и всё так же доступна в двух цветах — «чёрный космос» и «серебристый». Очень странно, что обновилась только 14-дюймовая модель; версии на 16 дюймов в пресс-релизе нет, а значит она остается со старым чипом. Ранее Pro-ноутбуки Apple обновляла всегда парой. Возможно, стоит дождаться выхода M5 Pro / Max — тогда появится и обновленная версия на 16 дюймов, и еще одна конфигурация 14-ки.