Apple выпустила обновленные Apple Watch Series 9



Компания Apple представила свои часы в новом цвете. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, редизайн коснулся лишь одной актуальной модели — Apple Watch Series 9. Теперь она доступна в цвете Product (RED), приобретая который вы вносите вклад в борьбу со СПИДом и ВИЧ.











Apple поддерживает (RED) с 2006 года и в разные периоды выпускала iPhone 7, iPhone XR, iPhone SE и другие устройства в фирменном красном цвете.



Как и раньше, Apple Watch Series 9 Product (RED) не отличаются от обычных часов ничем, кроме цвета. Apple поддерживает (RED) с 2006 года и в разные периоды выпускала iPhone 7, iPhone XR, iPhone SE и другие устройства в фирменном красном цвете.Как и раньше, Apple Watch Series 9 Product (RED) не отличаются от обычных часов ничем, кроме цвета.