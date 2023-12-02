Apple выпустила обновленные Apple Watch Series 9

Компания Apple представила свои часы в новом цвете. Об этом пишет Gizmochina.
Согласно источнику, редизайн коснулся лишь одной актуальной модели — Apple Watch Series 9. Теперь она доступна в цвете Product (RED), приобретая который вы вносите вклад в борьбу со СПИДом и ВИЧ.
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Apple поддерживает (RED) с 2006 года и в разные периоды выпускала iPhone 7, iPhone XR, iPhone SE и другие устройства в фирменном красном цвете.
Как и раньше, Apple Watch Series 9 Product (RED) не отличаются от обычных часов ничем, кроме цвета.
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