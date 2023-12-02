Apple выпустила обновленные Apple Watch Series 9

Олег

Apple Watch


Компания Apple представила свои часы в новом цвете. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, редизайн коснулся лишь одной актуальной модели — Apple Watch Series 9. Теперь она доступна в цвете Product (RED), приобретая который вы вносите вклад в борьбу со СПИДом и ВИЧ.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Apple Watch

Apple поддерживает (RED) с 2006 года и в разные периоды выпускала iPhone 7, iPhone XR, iPhone SE и другие устройства в фирменном красном цвете.

Как и раньше, Apple Watch Series 9 Product (RED) не отличаются от обычных часов ничем, кроме цвета. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Найдены редчайшие Apple Watch. Таких никогда не продавали
Внезапно: Apple готовит MacBook с SIM-картой
Так выглядели чёрные Apple Watch Ultra, но Apple от них отказалась

Рекомендации

Рекомендации

Windows 10 и 11 порадовали пользователей небольшой удобной опцией
WhatsApp получил функцию, которую фанаты давно просят у Дурова для Telegram
OneUI 5.1.1 порадовала владельцев Samsung Galaxy удобнейшей настройкой
«Сбер» запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Максим
+36
Максим
У них и раньше можно было выбрать красный цвет. Проверяйте новости перед публикацией.
час назад в 16:56
#