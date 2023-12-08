Apple выпустила обновлённую бета-версию ПО для Apple TV и HomePod

Фархад
tvOS

Зарегистрированные разработчики получили вторую предрелизную бета-версию tvOS 17.2 и ПО 17.2 для приставок Apple TV и динамиков HomePod.

Судя по всему, компания исправила баги, обнаруженные в первой версии tvOS 17.2 Release Candidate, вышедшей в начале недели. В новой сборке tvOS пользователям станет доступен обновлённый интерфейс приложения Apple TV с боковой панелью, на которой размещён контент из iTunes, Apple TV+ и других сервисов. Это связано с тем, что компания начала постепенно сворачивать приложения iTunes Movies и iTunes TV Show. В новой бете при открытии этих программ система перенаправляет в раздел покупки фильмов приложения Apple TV.

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Ожидается, что общедоступные обновления tvOS 17.2 и ПО для HomePod выйдут на следующей неделе вместе с iOS 17.2 и macOS 14.2.
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