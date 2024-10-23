Apple выпустила переработанную iPadOS 18 для избранных



Компания Apple представила доработанную версию iPadOS 18 для своего нового планшета. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, прошивка выпущена специально для нового iPad mini 7, который покупатели только начали получать. При этом обновление с таким номером уже выходило для iPad в начале октября, однако версия для iPad mini 7 имеет другой номер сборки — 22A8380.







В iPadOS 18.0.1 «миник эдишен» была исправлена ошибка, которая приводила к перезагрузке планшета при ответе на сообщение определенным образом, а также закрыта уязвимость приложения «Пароли». Из коробки на iPad mini 7 установлена релизная iPadOS 18, поэтому пользователям нужно будет обновиться самостоятельно.