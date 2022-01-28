Свежая версия tvOS 15.4 добавляет новую функцию в Apple TV. В отличие от предыдущего обновления, изменения заметны.Если верить Apple, tvOS 15.4 добавляет поддержку сети Wi-Fi, что позволит использовать iPhone и iPad для подключения Apple TV к сетям, которые требуют дополнительных действий для подключения.Функция станет полезна для тех, кто берет приставку Apple TV и не хочет заморачиваться с подключением в отеле. Также фиксированная поддержка Wi-Fi-сети может пригодиться во время презентации, когда нужно подсоединиться к общедоступной сети.Для разработчиков представлено несколько новых настроек, в основном связанные с разного рода имитациями подписки.