Сегодня Apple выпустила первую бета-версию для разработчиков watchOS 6.2.5. Это произошло после того, как компания начала тестирование iOS 13.4.5 и других обновлений.



Обновление watchOS 6.2.5 фокусируется на исправлении ошибок и повышении производительности. Apple также, вероятно, готовит watchOS 6.2.1 для публичного запуска в ближайшее время. Скорее всего это произойдет в конце этой недели или в начале следующей.



Apple вчера начала процесс бета-тестирования iOS 13.4.5. Это обновление направлено на исправление ошибок и улучшение производительности, но оно также включает в себя несколько других изменений. В коде было обнаружено упоминание новой модели iPhone с датчиком Touch ID и поддержкой CarKey. Помимо этого, появилась возможность делиться музыкальными композициями из Apple Music в историях Instagram. Компания также в данный момент тестирует iPadOS 13.4.5, macOS Catalina 10.15.5 и tvOS 13.4.5.





