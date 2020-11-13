





Apple отправила разработчикам первые бета-версии грядущих обновлений iOS 14.3, iPadOS 14.3, watchOS 7.2 и tvOS 14.3. На iPhone и iPad установить прошивки можно через Apple Developer Center или по беспроводной сети после установки соответствующего профиля. Для установки обновления на смарт-часы нужно открыть приложение Apple Watch на айфоне и перейти в раздел обновления ПО. Обновить Apple TV можно через профиль, установленный с Xcode.Из-за проблем серверами Apple многие до сих не получили доступ к апдейтам, поэтому в сети довольно мало информации о нововведениях. В watchOS 7.2 обнаружили новую функцию Cardio Fitness. Уровни в ней доступны для пользователей в возрасте от 20 лет и оцениваются по возрасту.Что касается Apple TV, обновления для этих приставок зачастую небольшие по масштабу. Разработчики в первую очередь концентрируют своё внимание на исправлениях ошибок и улучшениях, а не на серьезных внешних изменениях. Пока информация о нововведениях в этой версии отсутствует.