Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma

Олег
iOS 17
Фото: Apple 

Только что компания Apple выпустила первые публичные бета-версии своих операционных систем. Об этом пишет MacRumors. 

iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma были анонсированы на WWDC 5 июня 2023 года. До сих пор энтузиастам были доступны лишь бета-версии для разработчиков — за полтора месяца их вышло четыре штуки, из которых одна была отозвана по неизвестной причине. Теперь же каждый желающий может попробовать новые ОС на своем девайсе. 

Несмотря на то, что бета-версию для разработчиков установить так же легко, как и публичную, простым пользователям обычно рекомендуется ставить именно Public Beta. В данной сборке обычно устранены все критические баги, которые могут вывести устройство из строя, и энтузиасты могут без особой опаски попробовать новые прошивки. Свежая Public Beta 1 соответствует недавно вышедшей Developer Beta 3. 

Чтобы установить iOS/iPadOS 17, откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» → «Бета-обновления» и выберите пункт Public Beta. После этого закройте и откройте раздел с обновлениями — система должна найти апдейт и предложить вам установить его. Если в процессе установки возникает ошибка "мало памяти", вот здесь мы рассказали, как её обойти. 

Подробнее об iOS 17 мы рассказывали вот здесь, об iPadOS 17 — вот здесь, а про macOS Sonoma написано тут
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Источник:
MacRumors
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24 минуты назад
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