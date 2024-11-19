Apple выпустила прошивки iOS и iPadOS 18.1.1, а также macOS Sequoia 15.1 и visionOS 2.1.1

Артем


Обновления уже доступны для загрузки.

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Сегодня, 19 ноября, Apple выпустила важные обновления для своих операционных систем. Согласно примечаниям, апдейт iOS 18.1.1 содержит важные исправления безопасности — его следует установить в первую очередь.

Остальные прошивки устраняют уже известные баги и повышают производительность гаджетов.



О более подробных изменениях, если таковые надуться, мы напишем в отдельной статье.
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Источник:
Macrumors
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