Apple выпустила Public Beta 2 для iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS 13.5

Олег

iOS 16.6

Фото: MacRumors

Компания Apple распространила свежие бета-версии своих ОС для iPhone, iPad и Mac. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, всем зарегистрированным бета-тестировщикам стали доступны iOS 16.6 Public Beta 2, iPadOS 16.6 Public Beta 2 и macOS 13.5 Public Beta 2. Их уже можно скачать в настройках вашего устройства.

На текущий момент в этих сборках не найдено ничего нового или заметного. Мы обязательно расскажем, если что-то обнаружится. 

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Источник:
MacRumors
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