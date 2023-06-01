Apple выпустила Public Beta 2 для iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS 13.5

Фото: MacRumors



Компания Apple распространила свежие бета-версии своих ОС для iPhone, iPad и Mac. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, всем зарегистрированным бета-тестировщикам стали доступны iOS 16.6 Public Beta 2, iPadOS 16.6 Public Beta 2 и macOS 13.5 Public Beta 2. Их уже можно скачать в настройках вашего устройства.



На текущий момент в этих сборках не найдено ничего нового или заметного. Мы обязательно расскажем, если что-то обнаружится.