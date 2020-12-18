Apple разослала первые бета-версии грядущих обновлений iOS 14.4, iPadOS 14.4 и macOS Big Sur 11.2 для публичных тестеров.

iOS 14.4

Участники программы бета-тестирования Apple могут загрузить обновления iOS и iPadOS 14.4 по воздуху после установки соответствующего сертификата с сайта тестеров на своё устройство. В апдейте были добавлены новые функция для взаимодействия с умными колонками HomePod.

Теперь при переключении воспроизведения с HomePod на устройства из серии iPhone 11 или 12 с поддержкой чипа U1 появились визуальные, звуковые и тактильные эффекты. Когда айфон находится рядом с динамиком Apple, он начинает мягко вибрировать и этот эффект усиливается по мере приближения к колонке, а после этого открывается интерфейс для переключения воспроизведения между этими гаджетами.

iOS 14.4

Помимо этой функциональности, в первой бета-версии для разработчиков не было обнаружено каких-либо заметных изменений. Судя по всему, обновление направлено на исправление ошибок, улучшение безопасности и повышение производительности.

macOS Big Sur‌ 11.2

Загрузить macOS Big Sur‌ 11.2 можно из раздела «Обновление ПО» из раздела системных настроек, если вы являетесь участником программы тестирования и на вашем устройстве установлен профиль с сайта бета-тестирования Apple.

Пока нет информации о том, что нового появилось в macOS Big Sur‌ 11.2. Возможно, это всего лишь минорный апдейт с исправлением мелких багов, которые не удалось устранить в предыдущей версии. В бете для разработчиков каких-либо заметных нововведений не обнаружено.


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