Apple выпустила пятые бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 и tvOS 16.6

iOS 16.6 Developer Beta 5

iPadOS 16.6 Developer Beta 5

macOS 13.5 Developer Beta 5

watchOS 9.6 Developer Beta 5

tvOS 16.6 Developer Beta 5.

Компания Apple только что начала распространять зарегистрированным разработчикам свежие бета-версии обновлений для iPhone, iPad, Mac и других своих девайсов. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, список доступных сборок следующий:На текущий момент ничего нового в этих апдейтах не найдено. iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS 13.5 принесут на совместимые устройства поддержку проверки контактного ключа iMessage для более безопасного общения.