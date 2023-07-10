Apple выпустила пятые бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 и tvOS 16.6

Фото: MacRumors
Компания Apple только что начала распространять зарегистрированным разработчикам свежие бета-версии обновлений для iPhone, iPad, Mac и других своих девайсов. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, список доступных сборок следующий:
На текущий момент ничего нового в этих апдейтах не найдено. iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS 13.5 принесут на совместимые устройства поддержку проверки контактного ключа iMessage для более безопасного общения.
Компания Apple только что начала распространять зарегистрированным разработчикам свежие бета-версии обновлений для iPhone, iPad, Mac и других своих девайсов. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, список доступных сборок следующий:
- iOS 16.6 Developer Beta 5
- iPadOS 16.6 Developer Beta 5
- macOS 13.5 Developer Beta 5
- watchOS 9.6 Developer Beta 5
- tvOS 16.6 Developer Beta 5.
На текущий момент ничего нового в этих апдейтах не найдено. iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS 13.5 принесут на совместимые устройства поддержку проверки контактного ключа iMessage для более безопасного общения.
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