





Apple начала рассылку пятых бета-версий iOS 14 и iPadOS 14 для разработчиков. Обновление можно загрузить по воздуху или с помощью соответствующего профиля из Apple Developer Center. Размер прошивки составляет около 1,8 ГБ.Также вышла пятая бета-версия операционной системы для смарт-часов компании — watchOS 7. Её можно установить через приложение Apple Watch при наличии профиля разработчика.Помимо вышеперечисленных обновлений, вышла пятая бета tvOS 14 для ТВ-приставок Apple TV. Она предназначена для устройств четвертого и пятого поколения. Обновить ПО можно с помощью Xcode.