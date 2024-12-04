Apple выпустила расширение для Firefox с паролями из iCloud

Сегодня, 4 декабря, компания Apple представила специальное расширение iCloud Passwords для браузера Firefox. Теперь пользователи могут получить доступ к своим логинам и паролям, хранящимся в приложении «Пароли» или в «Связке ключей iCloud» на ПК или Mac.
Расширение распространяется Apple, но, похоже, его изначально создал сторонний разработчика, а компания его забрала себе и улучшила. С расширением iCloud Passwords все пароли можно безопасно вводить на различных сайтах. А главное, что все новые аккаунты, созданные в Firefox, также будут сохраняться в «Связке ключей iCloud». Разумеется, есть и возможность генерировать проверочные коды.