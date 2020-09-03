Apple сегодня начала рассылать седьмые бета-версии iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14 для разработчиков. Скачать их могут по воздуху или из профиля в Apple Developer Center участники бета-тестирования с аккаунтом разработчика. Седьмую бету tvOS 14 на Apple TV можно загрузить с помощью Xcode.
Официальный выпуск публичных версий iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14 ожидается в сентябре. Apple может успеть выпустить ещё по одной бета-версии всех своих операционных систем.
Со всеми новыми функциями в iOS 14 и tvOS 14 вы можете ознакомиться в нашем обзоре и анонсе. Удачного обновления!
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