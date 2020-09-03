iOS
Apple сегодня начала рассылать седьмые бета-версии iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14 для разработчиков. Скачать их могут по воздуху или из профиля в Apple Developer Center участники бета-тестирования с аккаунтом разработчика. Седьмую бету tvOS 14 на Apple TV можно загрузить с помощью Xcode.

Официальный выпуск публичных версий iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14 ожидается в сентябре. Apple может успеть выпустить ещё по одной бета-версии всех своих операционных систем.

Со всеми новыми функциями в iOS 14 и tvOS 14 вы можете ознакомиться в нашем обзоре и анонсе. Удачного обновления!


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Apple отложила запуск защиты от слежки в iOS 14. Всё из-за Facebook Apple отложила запуск защиты от слежки в iOS 14. Всё из-за Facebook

Cstore запустил trade-in на Apple Watch и MacBook Cstore запустил trade-in на Apple Watch и MacBook

Apple может оставить нас без Apple Watch Series 6 в сентябре Apple может оставить нас без Apple Watch Series 6 в сентябре