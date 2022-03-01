Сегодня Apple выпустила свежие беты своих операционок для разработчиков. Апдейты уже доступны для загрузки и установки.
Операционные системы можно скачать по воздуху при наличии соответствующего профиля на iOS или iPad. Напомним, в этот апдейт позволяет разблокировать iPhone 12 и 13 в маске без использования Apple Watch. Ранее мы уже писали обо всех значимых нововведениях этой версии.
Сайт MacRumors предполагает, что Apple может добавить в этой версии iOS и iPadOS поддержку цифровых удостоверений и водительских прав. В коде обнаружено упоминание инструмента PassKit.
Установить watchOS 8.5 можно при наличии профиля разработчика. Для загрузки обновления в приложении Apple Watch перейдите в «Основные» > «Обновление ПО». Часы должны быть заряжены не менее, чем на 50 процентов и находится в зоне доступности iPhone.
В этом апдейте появилась поддержка 14 новых эмодзи.
Это крупное обновление, которое добавляет функцию универсального управления. Она позволяет использовать одну клавиатуру и мышь/трекпад одновременно на нескольких компьютерах или iPad.
Помимо этого, в этом апдейте содержится поддержка возможности обновления прошивки AirPods. Не обошлось без новых эмодзи.
В этой версии появилась возможность использования закрытых сетей Wi-Fi. Например, можно задействовать iPhone или iPad для подключения Apple TV к сетям с дополнительными действиями для входа. Такие зачастую встречаются в отелях.
Также появилась в видеоплеере специальная очередь «Далее», чтобы упросить переход от одного шоу к другому. Это позволит выбирать следующие эпизоды без возврата на домашний экран.
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iOS и iPadOS 15.4
Операционные системы можно скачать по воздуху при наличии соответствующего профиля на iOS или iPad. Напомним, в этот апдейт позволяет разблокировать iPhone 12 и 13 в маске без использования Apple Watch. Ранее мы уже писали обо всех значимых нововведениях этой версии.
Сайт MacRumors предполагает, что Apple может добавить в этой версии iOS и iPadOS поддержку цифровых удостоверений и водительских прав. В коде обнаружено упоминание инструмента PassKit.
watchOS 8.5
Установить watchOS 8.5 можно при наличии профиля разработчика. Для загрузки обновления в приложении Apple Watch перейдите в «Основные» > «Обновление ПО». Часы должны быть заряжены не менее, чем на 50 процентов и находится в зоне доступности iPhone.
В этом апдейте появилась поддержка 14 новых эмодзи.
macOS Monterey 12.3
Это крупное обновление, которое добавляет функцию универсального управления. Она позволяет использовать одну клавиатуру и мышь/трекпад одновременно на нескольких компьютерах или iPad.
Помимо этого, в этом апдейте содержится поддержка возможности обновления прошивки AirPods. Не обошлось без новых эмодзи.
tvOS 15.4
В этой версии появилась возможность использования закрытых сетей Wi-Fi. Например, можно задействовать iPhone или iPad для подключения Apple TV к сетям с дополнительными действиями для входа. Такие зачастую встречаются в отелях.
Также появилась в видеоплеере специальная очередь «Далее», чтобы упросить переход от одного шоу к другому. Это позволит выбирать следующие эпизоды без возврата на домашний экран.
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Уведомления от прогрессивных веб-приложений (PWA), которые работают в браузере
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