Сегодня Apple выпустила свежие беты своих операционок для разработчиков. Апдейты уже доступны для загрузки и установки.

iOS и iPadOS 15.4

iOS и iPadOS 15.4

Операционные системы можно скачать по воздуху при наличии соответствующего профиля на iOS или iPad. Напомним, в этот апдейт позволяет разблокировать iPhone 12 и 13 в маске без использования Apple Watch. Ранее мы уже писали обо всех значимых нововведениях этой версии.

Сайт MacRumors предполагает, что Apple может добавить в этой версии iOS и iPadOS поддержку цифровых удостоверений и водительских прав. В коде обнаружено упоминание инструмента PassKit.

watchOS 8.5

watchOS 8.5

Установить watchOS 8.5 можно при наличии профиля разработчика. Для загрузки обновления в приложении Apple Watch перейдите в «Основные» > «Обновление ПО». Часы должны быть заряжены не менее, чем на 50 процентов и находится в зоне доступности iPhone.

В этом апдейте появилась поддержка 14 новых эмодзи.

macOS Monterey 12.3

macOS Monterey 12.3

Это крупное обновление, которое добавляет функцию универсального управления. Она позволяет использовать одну клавиатуру и мышь/трекпад одновременно на нескольких компьютерах или iPad.

Помимо этого, в этом апдейте содержится поддержка возможности обновления прошивки AirPods. Не обошлось без новых эмодзи.

tvOS 15.4

tvOS

В этой версии появилась возможность использования закрытых сетей Wi-Fi. Например, можно задействовать iPhone или iPad для подключения Apple TV к сетям с дополнительными действиями для входа. Такие зачастую встречаются в отелях.

Также появилась в видеоплеере специальная очередь «Далее», чтобы упросить переход от одного шоу к другому. Это позволит выбирать следующие эпизоды без возврата на домашний экран.


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