





Вышла третья бета-версия watchOS 7. Если вы зарегистрированы в программе публичного тестирования, то вы можете установить обновление в приложении Apple Watch на вашем iPhone > Общие > Обновление ПО.Третья версия публичной беты watchOS 7 вышла следом за beta 6 для разработчиков. В этой версии операционной системы для смарт-часов Apple содержатся новые функции, среди которых отслеживание сна, новых типов тренировок, обнаружение мытья рук, а также возможность поделиться циферблатом и многое другое.