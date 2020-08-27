watchOS 7
Вышла третья бета-версия watchOS 7. Если вы зарегистрированы в программе публичного тестирования, то вы можете установить обновление в приложении Apple Watch на вашем iPhone > Общие > Обновление ПО.

Третья версия публичной беты watchOS 7 вышла следом за beta 6 для разработчиков. В этой версии операционной системы для смарт-часов Apple содержатся новые функции, среди которых отслеживание сна, новых типов тренировок, обнаружение мытья рук, а также возможность поделиться циферблатом и многое другое.


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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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