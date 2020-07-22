





Apple третьи бета-версии iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 и watchOS 7 для разработчиков. Загрузить и установить последнюю бету для каждой из платформ можно со специального сайта и по воздуху. Обновление для Apple TV также может быть установлено через профиль Xcode.Чтобы обновить Apple Watch до watchOS 7, разработчики должны установить iOS 14 на свой iPhone. Часы должны быть подключены к зарядному устройству, а уровень их зарядки должен составлять не менее 50%.Большинство пользователей после обновления обратят внимания на новый значок Apple Music (приложение «Музыка»). Некоторые тестеры обратили внимание, что он напоминает ярлык из iOS 8. Также вместе с ним изменился и виджет для домашнего экрана.Помимо этого, сервис Apple Music получил интеграцию со Snapchat. Таким образом пользователи смогут делиться прослушиваемой музыкой в историях сервиса. Ранее аналогичная возможность была добавлена для Instagram.Также был добавлен новый виджет часов с дополнительным циферблатом для другого часового пояса. Был отключен 3D Touch.Появилось всплывающее окно с инструкциями по виджетам.Также Apple добавила всплывающее окно с информацией о «Библиотеке приложений».