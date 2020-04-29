Сегодня компания Apple выпустила третьи бета-версии своих операционных систем tvOS 13.4.5, macOS Catalina 10.5.5, watchOS 6.2.5 и iOS 13.5. Собрали нововведения в одном материале.



iOS и iPadOS 13.5

watchOS 6.2.5

macOS 10.15.5

tvOS 13.4.5

Обновление уже можно загрузить из центра разработчиков или по воздуху, если на устройстве установлен девелоперский профиль. Сегодняшний апдейт содержит новые инструменты от Apple, которые позволят органам здравоохранения отслеживать распространение коронавируса COVID-19. Также была добавлена поддержка приложений, которые будут использовать этот инструмент для уведомления пользователей о контакте с инфицированными.С помощью кнопки «Поделиться» в Apple Music можно создать историю для Instagram, в которой будет содержаться название песни и альбома, а всё это сопровождается анимированным фоном.Помимо этого, iOS 13.5 исправляет две уязвимости в системе безопасности, которые затрагивают приложение «Почта» на iPhone и iPad. Первая позволяла злоумышленникам удаленно получать доступ к устройству, а вторая — запускать удаленно выполнение произвольного кода.Обновление может устранить проблему с раздачей мобильного интернета, а так же исправить уязвимость, которая связана с VPN.О новых функциях в третьей бета-версии watchOS 6.2.5 не сообщается. Скорее всего, обновление было направлено на устранение ошибок и повышение производительности. Установить бета-версию можно с помощью приложения Apple Watch на iPhone.Новая бета-версия macOS уже доступна для разработчиков в разделе «Обновление ПО», которое расположено в системных настройках. Апдейт содержит новую функцию для контроля работоспособности аккумулятора. Она получила название Battery Health Management, а её основные задачи анализ состояния батареи ноутбуки и характер его зарядки. Также она будет препятствовать полному заряду АКБ для продления её срока службы.Третья бета-версия tvOS 13.4.5 не содержит существенных изменений. Её выпуск направлен на устранение мелких неисправностей в работе операционной системы.





