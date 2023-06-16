Apple выпустила третьи публичные бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS 13.5

Олег

iOS 16.6

Фото: MacRumors

Компания Apple начала рассылать третьи публичные бета-версии своих ОС для iPhone, iPad и Mac. Об этом пишет MacRumors.

Спустя сутки после выхода бета-сборок для разработчиков, Apple выпускает публичные версии iOS/iPadOS 16.6 и macOS 13.5. Как обычно, эти прошивки ничем не отличаются от девелоперских и, соответственно, не содержат никаких нововведений.

Если в сборках обнаружится что-то новое, мы сразу же расскажем об этом. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+141
lokky
Зачем ставить старьё, когда есть новая версия?))
6 минут назад
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