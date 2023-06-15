Apple выпустила третью бета-версию iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 и tvOS 16.6 для разработчиков

Олег

iOS 16.6

Фото: MacRumors 

Компания Apple начала распространять свежие бета-версии своих ОС для iPhone и iPad. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, зарегистрированным разработчикам и тем, кто подписался на тестирование, начали приходить третьи бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS 13.5. На текущий момент в них не найдено ничего нового, и единственное замеченное нововведение — опция проверки контактного ключа iMessage.

Эта функция позволяет двум пользователям, которые переписываются в iMessage, понять, что на другой стороне именно тот, кто им нужен. То есть, это гарантия, что диалог не подменен и не подслушан. Подобная опция уже существует в Signal, Telegram и других мессенджерах.

В watchOS 9.6 и tvOS 16.6 не найдено никаких новых функций. Если они появятся, мы обязательно расскажем об этом. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Как откатиться с бета-версии iOS 17 на iOS 16. Полная инструкция для России
Apple готовит важное обновление для iPhone перед релизом iOS 17
Apple вернула в iOS 17 функцию, которую так сильно просили пользователи

Рекомендации

Рекомендации

ChatGPT дали $100, чтобы он создал бизнес с нуля. Вот что из этого получилось
«Москвич» отзывает все проданные автомобили. Угадайте, в чём проблема?
Wildberries ужесточил условия осмотра, выкупа и возврата товаров
Россияне массово перепрошивают смартфоны Samsung Galaxy. Что случилось?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+571
law
А обвчная когда выходит?
27 минут назад
#