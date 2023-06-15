Apple выпустила третью бета-версию iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 и tvOS 16.6 для разработчиков

Фото: MacRumors



Компания Apple начала распространять свежие бета-версии своих ОС для iPhone и iPad. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, зарегистрированным разработчикам и тем, кто подписался на тестирование, начали приходить третьи бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS 13.5. На текущий момент в них не найдено ничего нового, и единственное замеченное нововведение — опция проверки контактного ключа iMessage.



Эта функция позволяет двум пользователям, которые переписываются в iMessage, понять, что на другой стороне именно тот, кто им нужен. То есть, это гарантия, что диалог не подменен и не подслушан. Подобная опция уже существует в Signal, Telegram и других мессенджерах.



В watchOS 9.6 и tvOS 16.6 не найдено никаких новых функций. Если они появятся, мы обязательно расскажем об этом.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides