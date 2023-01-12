Apple выпустила три новых приложения для Windows 11 с отсылкой на гарнитуру AR/VR

В Microsoft Store появились три фирменных приложения Apple, которые избавят пользователей Windows 11 от необходимости в использовании iTunes для прослушивания музыки, просмотра видео или управления iPhone и iPad.Пока приложения Apple Music, Apple TV и Apple Devices доступны в качестве предварительных версий, поэтому не все функции могут работать должным образом.Компания также предупреждает, что после установки любого из этих приложений iTunes перестанет запускаться, а подкасты и аудиокниги будут недоступны до релиза обновлённой версии ПО.Разработчики уже изучили код приложения Apple Devices и обнаружили отсылки как на «Reality OS», так и на «xrOS». Оба этих названия фигурируют в документах и приложениях Apple для разработчиков, и относятся к будущему шлему дополненной реальности, который, по слухам, будет представлен этой весной.Пока не ясно, будет ли гарнитура Apple совместима с Windows и как она связана с этой системой.