Apple Windows

Apple выпустила три новых приложения для Windows 11 с отсылкой на гарнитуру AR/VR

Фархад

RealityOS

В Microsoft Store появились три фирменных приложения Apple, которые избавят пользователей Windows 11 от необходимости в использовании iTunes для прослушивания музыки, просмотра видео или управления iPhone и iPad.

Пока приложения Apple Music, Apple TV и Apple Devices доступны в качестве предварительных версий, поэтому не все функции могут работать должным образом.

Компания также предупреждает, что после установки любого из этих приложений iTunes перестанет запускаться, а подкасты и аудиокниги будут недоступны до релиза обновлённой версии ПО.

xrOS

Разработчики уже изучили код приложения Apple Devices и обнаружили отсылки как на «Reality OS», так и на «xrOS». Оба этих названия фигурируют в документах и приложениях Apple для разработчиков, и относятся к будущему шлему дополненной реальности, который, по слухам, будет представлен этой весной.

Пока не ясно, будет ли гарнитура Apple совместима с Windows и как она связана с этой системой.

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Источник:
MacRumors
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