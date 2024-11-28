Apple выпустила трогательный ролик про новые возможности AirPods Pro 2

«Для многих из нас звук и то, как мы слышим, определяют, как мы взаимодействуем с окружающим миром. Однако люди с нарушениями слуха ждут в среднем до 10 лет, прежде чем пройти проверку и подобрать слуховые аппараты. Это оставляет миллионы людей в неведении о том, что они живут с потерей слуха, и без необходимой им помощи», — отмечает Apple в описании видео.

Компания Apple опубликовала ежегодный праздничный видеоролик, который в этот раз посвящён функции слухового аппарата в AirPods Pro 2. Видео называется «Струны души».Функция слухового аппарата появилась в AirPods Pro 2 недавно. Пока она доступна в США, Германии, Ирландии, Нидерландах, Польше, Португалии, Швеции, Швейцарии, Японии, Сингапуре, Новой Зеландии и некоторых других странах. Для работы этой функции нужны AirPods Pro 2 с прошивкой версии 7B19 или более поздней версии, а также iPhone или iPad под управлением iOS 18.1 или iPadOS 18.1 и новее.