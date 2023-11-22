Apple выпустила трогательный ролик про злого начальника. Очень милая история

Артем
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Короткометражка Fuzzy Feelings («Теплые чувства») рассказывает о девушке-аниматоре, которая работает над кукольным фильмом в свободное от работы время.

Офисные будни героини совсем не располагают к праздничному настроению. Вредный начальник отчитывает по каждому поводу и кажется предвзято относится к сотруднице. Свои эмоции девушка отражает в мини-фильме, который снимает на iPhone. Она выставляет босса в самых нелепых ситуациях: то штаны ветром унесет, то гирлянда коротнет током или того хуже — собьет машина

Несмотря на свое строгое отношение к коллегам, начальник приготовил для каждого из них небольшой, но трогательный подарок. Это заставило героиню повнимательнее присмотреться к обидчику и помочь ему справиться с одиночеством.


«Творчество способно изменить то, как мы видим друг друга и окружающий нас мир. Иногда очень важно взглянуть на вещи с другого ракурса — меняется все. Вы сами создаете праздничное настроение», — считают создатели фильма.

Apple каждый год выпускает праздничные ролики, которые нередко получают престижные награды.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

kardigan
+3267
kardigan
Высмеивают своё же отношение к служащим?! Креативненько!
34 минуты назад
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