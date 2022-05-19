Apple выпустила важный апдейт iTunes для Windows

Компания Apple выпустила обновление для своего фирменного инструментария iTunes. Об этом написали в MacRumors.
Согласно источнику, самая свежая версия получила номер 12.12.4. Она предназначена только для Windows-компьютеров. Обновление не содержит редизайна или каких-то новых функций, но Apple серьезно прокачала iTunes в плане безопасности.
Судя по официальному документу поддержки Apple, апдейт iTunes 12.12.4 включает в себя исправления для таких компонентов, как AppleGraphicsControl, ImageIO, WebKit, служб мобильных устройств и так далее. На этой странице не упоминается о том, что исправленные уязвимости использовались в реальной жизни, однако в любом случае здорово, что они теперь исправлены.
Скачать самую свежую версию iTunes для Windows можно в официальном магазине Microsoft Store, или же на сайте Apple.