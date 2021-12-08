Только что Apple выпустила предрелизные сборки своих новых ОС для компьютеров и мобильных устройств. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.
Для всех зарегистрированных разработчиков, а также пользователей, которые установили специальный бета-профиль для тестирования «яблочных» ОС, стали доступны iOS 15.2, iPadOS 15.2, macOS Monterey 12.1 и watchOS 8.1 Release Candidate. Номер сборки во всех случаях не имеет букву в конце, а это означает, что эти бета-версии являются последними перед выходом обновлений в релиз. Если никаких серьезных ошибок и недоработок в этих апдейтах не обнаружится, уже в следующий понедельник Apple может выпустить эти ОС для всех пользователей.
В сегодняшних сборках нет никаких нововведений — они направлены на устранение багов и недоработок. Вместе с iOS 15.2 и iPadOS 15.2 на совместимые iPhone и iPad будут добавлены две новые функции: отслеживание активности приложений, а также «детская защита». О каждой из них мы рассказывали ранее в отдельных материалах.
Чтобы установить свежие бета-версии iOS, iPadOS, macOS и watchOS, пройдите на сайт betaprofiles.com, выберите нужную вам ОС, после чего скачайте и установите бета-профиль. Апдейт появится в «Настройках», в разделе «Обновление ПО».
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